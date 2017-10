Na luta por uma educação de qualidade, os deputados estaduais receberam durante a sessão desta quarta-feira (18), as professoras Ordália Alves de Almeida e Mariúza Guimarães, que pediram apoio para a realização das Conferências Populares de Educação no Mato Grosso do Sul, com o objetivo de dar continuidade ao que preconiza o Plano Nacional de Educação (PNE), que determinou diretrizes para a pasta e firmou 20 metas a serem cumpridas até 2024.

Representando o Fórum Estadual de Educação, Ordália explicou que as conferências ocorrerão em diversos municípios e criticou decisão do Governo Federal de destituir o Fórum Nacional de Educação, que coordenava a conferência do país, em que eram apresentadas todas as demandas estaduais, estas que por sua vez reuniam as demandas municipais compiladas nas conferências em cada cidade brasileira.

“Lamentavelmente o presidente [Michel Temer-PMDB] teve essa atitude de desmonte do Fórum que reunia entidades científicas, educativas e sindicatos, que contribuíam significativamente para o debate. Então, todos nós assumimos essa responsabilidade de fazer conferências populares. E estamos aqui para convocar os deputados a assumirem conosco esse movimento por uma educação pública de qualidade, com o cumprimento das metas do PNE”, disse a professora Ordália.

Como presidente do Sindicato dos Docentes da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (Adufms), Mariuza Guimarães também usou a tribuna para pedir o apoio dos deputados. “Sabemos das dificuldades econômicas, mas o PNE deveria ultrapassar governos e ideologias, pois serve como base para os gestores e políticas públicas. Precisamos do apoio de vocês para ampliar esse debate, pois já sabemos que os recursos do pré-sal, que iriam para a Educação, boa parte já foram destinados à iniciativa privada. As universidades públicas respondem por 97% das pesquisas do país. Isso é muito importante”, ressaltou.

O deputado Pedro Kemp (PT), presidente da Comissão Permanente de Educação da Assembleia Legislativa agradeceu a fala das professoras na tribuna e incentivou o apoio dos parlamentares. “Quero pedir aos nobres pares que mantêm suas bases no interior, que falem com prefeitos e vereadores para fortalecer as conferências municipais, que estão sendo realizadas pela população que entende a Educação como prioridade nacional”, destacou.

Os deputados João Gandão (PT) e Amarildo Cruz (PT) concordaram. “Também como professor parabenizo o debate e sabemos que não é fácil ter um plano definido e um governo não ter a responsabilidade de cumpri-lo”, lamentou Grandão. “Sabemos o quanto é estratégico a realização dessas conferências para a defesa de um ensino democrático”, disse Amarildo. Renato Câmara (PMDB) completou. “Temos a clara convicção que as conferências contribuem expondo as demandas locais e dão ressonância aos que os municípios precisam”, afirmou.

A deputada Mara Caseiro (PSDB), que estava presidindo a sessão no momento, agradeceu a visita das professoras e convidou-as para a audiência pública que será realizada na quinta-feira (19/10), na Câmara de Campo Grande, às 13h30, sobre o projeto Escola Sem Partido, que dispõe sobre normas aos debates sobre gênero, religião e política. Saiba mais clicando aqui.

Outubro Rosa

Mara também aproveitou a fala para parabenizar o Hospital do Câncer Alfredo Abrão com a campanha de conscientização contra o câncer de mama no Outubro Rosa, que segue até o dia 31/10 realizando mamografias em mulheres de 40 a 69 anos e abaixo dessa idade às que tem histórico familiar de câncer de mama, com atendimento gratuito de segunda a sexta-feira, precisando apresentar documentos e cartão Sistema Único de Saúde (SUS). “Apresentaram um balanço que 871 mulheres já realizaram os exames. Foram identificados 11 casos suspeitos e encaminhados. Quero valorizar essa iniciativa de campanha, um grande sucesso em prol da vida e da prevenção, com chances de cura de 95% se descoberto precocemente”, finalizou a deputada.