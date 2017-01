Professores analisam 15 anos de Diogrande e pedem a prefeito para serem chamados

Professores que passaram no concurso da Prefeitura Municipal procuraram o prefeito Marquinhos Trad (PSD) e o MPE (Ministério Público Estadual) para solicitar que sejam preenchidas as vagas de professores com os concursados e não com os contratados. Segundo eles, foram entregues duas denúncias, uma provando à prefeitura a existência de aproximadamente 2000 vagas puras e outra de servidores que foram chamados em concursos mais de uma vez, tendo passado apenas em um.

O grupo foi recebido pelo prefeito Marquinhos Trad na manhã desta quarta-feira (11) e saíram de lá esperançosos, já que Marquinhos afirmou que prefere que o quadro de professores seja sim de concursado.

Ele determinou uma agenda com a secretária de Educação Ilza Matheus. “A intenção é chamar pelo menos os aprovados no concurso”, afirmou Marquinhos na reunião.

Grupo analisou pelo menos 15 anos de informações do Diário Oficial

De acordo com o professor, o grupo pesquisou e analisou pelo menos 15 anos de dados do Diogrande (Diário Oficial do Município). “Toda a pesquisa pelas vagas puras foi feita a partir de diários oficiais de 2001 a 2016, e todos os nomes que foram achados em vagas puras foram submetidos ao portal da transparência do servidor para averiguar a validade da informação. Durante o processo de busca das vagas puras, foram encontradas diversas irregularidades em concursos, onde servidores que fizeram concursos para 20h foram "agraciados" com 40h .

Agora, o pedido é que os aprovados sejam chamados. “Na primeira, das 2000 vagas, citamos a necessidade do município em chamar os aprovados em concurso, ao invés de chamar professores convocados, tendo em vista que no estatuto do servidor municipal, consta um artigo que diz que, em caso de necessidade da administração para novos professores, deverá ser respeitada a lista de chamada de concurso válido vigente, ao invés de realizar convocações fora disso”, explica o professor Carlos, que foi junto com o grupo ao MPE levar a denúncia.

Segundo eles, o prefeito Marquinhos Trad está ciente da situação e já havia feito reuniões sobre o tema. “Pautamos também a necessidade dos servidores efetivos para a saúde da previdência municipal, que hoje todos sabemos, está com déficit milionário”, alertou.

A denúncia também alerta para o fato de que servidores que não fizeram concurso e entraram para o quadro efetivo. “Agora, conversamos com o prefeito e saímos de lá bem esperançocos”, afirmou Carlos.

Segundo a assessoria de imprensa da Prefeitura já foram convocados 525 dos 645 aprovados.