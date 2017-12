Professores da Reme recebem capacitação com base na teoria de Lev Vygotsky

A Prefeitura de Campo Grande, por meio da Secretaria Municipal de Gestão, abriu na noite desta segunda-feira (4) o curso “Vigotski: Fundamentos e Práticas de Ensino”, que está sendo realizado no Auditório do IMPCG. O curso será dado a professores da Rede Municipal de Ensino. Ao todo serão capacitados 100 profissionais, e 294 se interessaram pela capacitação.

Baseado nos estudos do bielorrusso Lev Vygotsky (1896-1934), o curso trata sobre a noção de mediação, ou aprendizagem mediada, e sua importância para o desenvolvimento dos chamados processos mentais superiores, como: planejar ações, conceber consequências para uma decisão, imaginar objetos e etc.

Na abertura do curso, o prefeito Marquinhos Trad falou da importância dessas trocas. “É assim que a gente aprende, se comunicando, buscando conhecimento com outras pessoas, que por ventura sabem mais que a gente”, disse.

Palestrante do curso, o professor da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, Paulo Cesar Duarte de Paes, pontuou que um dos fundamentos mais importante na teoria pedagógica de Vigotsky está na relação professor-aluno, tão perdida nos dias atuais. “Essa falta de autoridade que se criou é um problema, nós temos que resolver isso. Vigotsky defende que professor é professor e aluno é aluno. As relações entre um e outro são fundamentais, mas cada tem o seu papel. O professor é o grande orquestrador de todo o processo. Além de ser o sujeito mais experiente, sua interação tem planejamento e intencionalidade educativos”, ponderou.

Para finalizar, o secretário-adjunto da Seges Igor Barreto Peixoto disse que este era um momento de reflexão para todos levarem o melhor para a sala de aula.

GEDIS

Criada conforme Decreto Municipal n. 13.047 de 17 de janeiro de 2017, a GEDIS tem como objetivo implantar e efetivar a Educação a Distância, para capacitar o servidor, a comunidade, e potencializar o âmbito laboral de diversos segmentos a ter profissionais aptos a desenvolverem novas habilidades, aprimorar as que exercem, e fomentar o crescimento intelectual com o conhecimento, tornando-os compromissados em desempenharem seus trabalhos com excelência de qualidade, voltada ao cidadão.