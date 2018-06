Professores têm até este sábado para se inscrever no Prêmio Educador Nota 10

O Prêmio Educador Nota 10 está com as inscrições abertas para sua 21ª edição até às 23h59 (horário de Brasília-DF),deste sábado (2). Professores da Educação Infantil ao Ensino Médio de escolas públicas e privadas do país podem encaminhar seus projetos pelo site.

Criado em 1998, o Prêmio Educador Nota 10 é uma iniciativa do Grupo Abril e da Rede Globo, organizado pela Fundação Victor Civita em parceria com a Fundação Roberto Marinho. Em 2017, foram aproximadamente cinco mil projetos inscritos, um crescimento de 20% em relação ao ano anterior.

Nesta edição, podem se inscrever professores, com mais de 18 anos, que tenham concluído licenciatura (ensino superior), e que desenvolveram seus trabalhos como docentes titulares em turmas regulares nas redes pública ou privada, ou em escolas comunitárias ou filantrópicas de acesso público, sejam urbanas ou rurais. Professores, diretores, coordenadores pedagógicos e orientadores educacionais já premiados em edições anteriores também podem participar, exceto os vencedores nos dois últimos anos.

Comissão selecionadora

Composta por grandes especialistas em didáticas específicas, pesquisadores das principais universidades do Brasil, orientadores de graduação e pós-graduação, além de formadores de gestores e de professores em suas respectivas disciplinas –, analisa os trabalhos recebidos. Além da leitura dos cases, são realizadas entrevistas com os educadores e solicitado material para a comprovação dos avanços de aprendizagem dos alunos em suas escolas.

Em uma primeira fase são escolhidos 50 finalistas. Entre eles, são selecionados os dez Educadores Nota 10 e, por fim, o Educador do Ano, reconhecido em evento de premiação em outubro, em São Paulo. Cada um dos dez vencedores do Prêmio Educador Nota 10 ganha um vale-presente no valor de R$ 15 mil, além de todas as despesas pagas para participar da cerimônia de premiação. O Educador do Ano, escolhido pela Banca de Jurados, recebe outro vale-presente também no valor de R$ 15 mil. As escolas dos professores vencedores também recebem uma verba para celebração.