Profissionais da educação conhecem projeto sobre valorização da mulher

Diretores e coordenadores pedagógicos da Reme (Rede Municipal de Ensino) irão conhecer, nesta quarta-feira (23), a partir das 14 horas, o projeto Mulheres Inspiradoras, criado em 2014 pela professora Gina Vieira, que é de Brasília. O evento será realizado no Centro de Formação da Semed (Secretaria Municipal de Educação) sendo uma parceria com Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul (TJMS).

O “Mulheres Inspiradoras” busca, por meio de práticas pedagógicas, proporcionar aos estudantes do ensino fundamental um espaço de discussão e reflexão sobre as temáticas relacionadas à valorização da mulher, à garantia dos seus direitos e à desconstrução do modelo feminino criado pela mídia. O projeto já recebeu inúmeros prêmios pelo Brasil.

A apresentação do projeto aos profissionais da Reme será feita pela juíza Jacqueline Machado, titular da 3ª Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher. Ela também é coordenadora da Coordenadoria Estadual da Mulher em Situação de Violência Doméstica e Familiar, órgão responsável por coordenar a elaboração e execução de políticas públicas judiciárias relativas às mulheres em situação de violência doméstica, previstas na Lei Maria da Penha.

O evento tem a proposta de realizar uma ação conjunta entre a Coordenadoria da Mulher do TJMS e Semed, no sentido de unir o programa Mulheres Inspiradoras ao Programa Maria Faz a Diferença na Escola, que também debate a valorização e o resgate do respeito à mulher.