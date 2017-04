A paralisação deve somar as diversas manifestações pelo país contra as reformas da previdência

O anúncio foi feito pela Federação dos Trabalhadores em Educação de Mato Grosso do Sul (FETEMS), na última quarta-feira (19). A entidade que representa mais de 25 mil profissionais da educação no Estado, vai paralisar suas atividades no próximo dia 28 de abril e somar a diversas outras categorias na luta contra as reformas da previdência e a trabalhista.

De acordo com o presidente da FETEMS, Roberto Magno Botareli Cesar, o momento é de luta e mobilização. “Se não formos para as ruas, se não ocuparmos os espaços de debate, iremos entregar direitos históricos, conquistados com muito suor da nossa luta. O Brasil de hoje e de amanhã está correndo sérios riscos de não ver seu povo se aposentar, de voltar ao estado de miséria de anos atrás e nós não podemos ficar de braços cruzados, por isso a educação de MS vai somar na luta contra os retrocessos do Governo Temer”, disse.

A FETEMS irá realizar um grande ato público nas ruas de Campo Grande, a concentração está marcada para às 8h, do dia 28, na Praça Ary Coelho e no período da tarde haverá uma Audiência Pública chamada “Não às Reformas”, na Assembleia Legislativa, uma proposição do deputado estadual, Amarildo Cruz.