Profissionais da Saúde e PM orientam alunos sobre malefícios do uso de álcool e drogas

Estudantes da Escola Estadual Marçal de Souza Tupã Y receberam orientações sobre os malefícios do uso de álcool e das drogas, em ação promovida por profissionais da Unidade Básica de Saúde (UBSF) do bairro Jardim Los Angeles, em parceria com a Polícia Militar de Mato Grosso do Sul (PMMS). A proposta é conscientizar e educar os estudantes através da difusão das informações e de um trabalho mais humanizado.

Além das informações sobre os riscos do álcool e das drogas para a saúde, bem como as implicações no convívio social, os estudantes aprendem estratégias de tomada de decisão para ajudá-los a desenvolver habilidades que os permitam conduzir suas vidas de maneira segura e saudável. O objetivo é desenvolver nos jovens estudantes habilidades que lhes permitam evitar influências negativas em questões afetas às drogas e violência, promovendo os fatores de proteção.

As ações estão sendo promovidas individualmente pelas equipes das unidades de saúde em várias regiões de Campo Grande e contam com apoio técnico da PMMS aplicando a metodologia do Programa Educacional de Resistência às Drogas (Proerd), considerando que a principal estratégia contra esses males é a prevenção por meio do diálogo com as pessoas, ainda durante sua infância e adolescência, fases de suas vidas em que se encontram mais naturalmente aptas a receber orientações e assimilar valores.