Programa “A Saúde Mais Perto de Você Indígena” leva atendimento à nove aldeias

O governador Reinaldo Azambuja estará em Miranda neste domingo (19.11) onde fará a entrega da reforma da escola estadual Caetano Pinto e participa do encerramento das ações do programa “A Saúde Mais Perto de Você Indígena” na aldeia Cachoeirinha. A expectativa é de que cerca de três mil índios das aldeias Cachoeirinha, Lalima, Moreira, Passarinho, Lagoinha, Babaçu, Morrinho, Argola e Mãe Terra sejam atendidos pelo programa.

No período da manhã, Reinaldo Azambuja inicia agenda em Miranda participando da solenidade de entrega da obra de restauração e ampliação da EE Caetano Pinto, que recebeu investimentos de R$ 1,3 milhão, e assinatura da ordem de serviço para o início da restauração da rodovia municipal Estrada da Marema. Nessa estrada será investido aproximadamente R$ 1,9 milhão no revestimento primário e drenagem dos pontos críticos.

Em seguida, o governador visita a aldeia Cachoeirinha, para o encerramento do programa “A Saúde Mais Perto de Você Indígena”. A conclusão dos trabalhos nas aldeias será marcada com a entrega de premiações no encerramento do torneio de futebol com times de nove aldeias.

As ações na área da saúde nas aldeias indígenas de Miranda tiveram início na quarta-feira (15.11) e nesta sexta-feira (17.11) foi realizada uma grande ação de combate ao mosquito Aedes aegypti, transmissor da dengue, chikungunia e zika. A comunidade das aldeias foram atendidas com a realização de cirurgias eletivas como vesícula, hérnia e laqueadura, prevenção à saúde bucal, mamografias, oftalmologia, cardiologia, ortopedia, urologia e nefrologia.

O programa é uma realização em parceria com a prefeitura de Miranda, Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS), Distrito Sanitário Especial Indígena (DSI/MS) e Fundação Nacional do Índio (Funai). Além do Hospital de Câncer Alfredo Abraão, Hospital de Câncer de Barretos, Superintendência Regional do Trabalho, Instituto de Identificação, Departamento Estadual de Trânsito (Detran), Fundação Estadual de Desporto e Lazer de MS (Fundesporte) e Polícia Militar.