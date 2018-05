Programa Parlamento Jovem Brasileiro recebe inscrições até dia 28

O Parlamento Jovem Brasileiro (PJB) é um programa proposto pelo Centro de Formação da Câmara dos Deputados (Cefor) e realizado em parceria com o Conselho Nacional de Secretários de Educação (Consed) e as Secretarias de Estado de Educação.

O evento acontece anualmente e é destinado aos jovens com idade entre 16 e 22 anos, matriculados no 2º, 3º ou 4º ano do ensino médio regular, técnico integrado ou Educação de Jovens e Adultos (EJA), e frequentes nas escolas públicas ou particulares.

O PJB tem por objetivo possibilitar aos jovens estudantes brasileiros a vivência do processo democrático, mediante participação em uma jornada parlamentar durante cinco dias, momento em que tomam posse e atuam como Deputados Jovens na Câmara dos Deputados, em Brasília (DF). Durante o período da Legislatura, que será de 1 a 5 de outubro de 2018, os deputados jovens têm a oportunidade de experimentar o dia a dia dos parlamentares no desempenho de suas funções, que ocorre de acordo com as normas regimentais vigentes na Câmara dos Deputados, e por meio da tramitação das proposições apresentadas por eles no processo seletivo.

As inscrições para participar da 15ª edição do Parlamento Jovem Brasileiro (PJB 2018) – será a comemoração dos seus 15 anos – ocorrem entre os dias 28 de março e 28 de maio de 2018. Para se inscrever, o estudante deverá, primeiramente, consultar as informações constantes no Manual de Procedimentos 2018, e demais informações do Programa, como a Ficha de Inscrição e elaborar um Projeto de Lei de sua autoria, conforme as orientações presentes nos materiais disponíveis para consulta, anexo. Outro canal de informações é a página do PJB no Facebook.

Após finalizar a etapa da elaboração do Projeto de Lei e do preenchimento da ficha de inscrição, o estudante deverá providenciar os demais documentos solicitados no Manual de Procedimentos e encaminhá-los em formato digital à Secretaria de Estado de Educação de Mato Grosso do Sul, por meio do e-mail ([email protected]) ou correio postal, até o prazo máximo de dia 28 de maio de 2018.

Para mais informações os interessados devem ligar para (67) 3318-2212 / 2341 e 2372.