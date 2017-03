Programa Vencendo o Medo de Dirigir terá início nesta semana

Terá início nesta semana mais uma edição do Programa Vencendo o Medo de Dirigir, realizado pelo Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso do Sul (Detran-MS) em parceria com a Clínica Escola de Psicologia da Universidade Católica Dom Bosco (UCDB).

Neste primeiro semestre, serão duas turmas com 200 participantes. Os participantes serão recepcionados na segunda (06) e terça-feira (07) na sede do Detran-MS, localizado na Rodovia MS 080, km 10. A aula inaugural é realizada para acolher e apresentar o programa aos participantes que possuem medo, nervosismo e insegurança para dirigir.

Durante o programa são desenvolvidas dinâmicas de grupo para detectar os tipos de fobias e dificuldades. Também é desenvolvida atividades individuais para conhecer, acompanhar e avaliar o desempenho de cada participante durante um determinado tempo.

Além disso, outras etapas importantes são trabalhadas, como: reuniões, psicoterapia, prática veicular e aula vivencial no contexto trânsito. Após receberem informações teóricas, os participantes do programa realizam percursos com seus próprios carros.

Ao finalizar todas as etapas, o participante passa por uma avaliação para analisar se os objetivos foram alcançados e se ele está pronto para conduzir um veículo. Ficou interessado? Então clique aqui para saber mais sobre o programa.