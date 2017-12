Programa Viva Campo Grande é debatido em seminário com arquitetos e urbanistas

Nesta sexta-feira (8), os profissionais da Arquitetura e Urbanismo de Campo Grande e cidades de outros estados brasileiros tiveram a oportunidade de conhecer o Programa Viva Campo Grande II – Reviva Centro – Programa de Desenvolvimento Integrado do Município de Campo Grande – MS.

A diretora-executiva da Unidade de Projetos Estratégicos da Secretaria Municipal de Governo (Segov), Catiana Sabadin Zamarrenho, atendeu ao convite do Conselho de Arquitetura e Urbanismo de Mato Grosso do Sul – CAU/MS, para apresentar detalhes do projeto, durante o I Seminário de Políticas Urbanas e Ambientais de Mato Grosso do Sul, que acontece desde ontem (7) na Capital.

Catiana explicou que o programa servirá como case para estudos dos profissionais da área da arquitetura e urbanismo em nível de Brasil. “Além da explanação dos projetos e o debate com os participantes do encontro, nós levaremos o grupo até os locais que vão receber as intervenções na área central, para entenderem melhor esse processo de requalificação urbana em nossa cidade”, justificou.

Com previsão para iniciar as obras em março de 2017, o programa contempla US$ 56 milhões de financiamento BID e US$ 56 milhões de contrapartida da prefeitura. A realização de todo o projeto vai levar cerca de 5 anos.

O Viva Campo Grande – 2ª etapa envolve um conjunto de ações que visam promover a requalificação urbana da Zona Especial de Interesse Cultural – ZEIC de Campo Grande incentivando a ocupação dos terrenos e edificações, mediante a melhoria da infraestrutura e dos espaços públicos no centro; aumentando a eficiência do sistema de transporte coletivo e a acessibilidade ao centro; e fortalecendo a capacidade de planejamento urbano e mobilidade do município.

Para a coordenadora da Comissão do Exercício Profissional do CAU/MS, Giovana Sbaraini, o encontro teve como propósito apresentar aos participantes as soluções através do projeto de revitalização do centro, cujos itens estão dentro do que prevê a Nova Agenda Urbana da ONU, que estabelece diretrizes sobre Moradia e Desenvolvimento Urbano Sustentável.

“Essa Nova Agenda prevê uma ampla discussão da qualidade de vida nas cidades e tudo aquilo que foi feito neste sentido, nos últimos 20 anos. O Viva Campo Grande demonstra exatamente isso, a preocupação com a revitalização dos espaços públicos, inserindo neste contexto não apenas a valorização do comércio e a readequação das vias, mas tão importante quanto, ele promove a inserção de moradias nessa área, que é uma das grandes preocupações dessa Agenda Urbana da ONU”, ponderou Giovana.

O presidente do CAU/MS, Osvaldo Abrão explicou que o convite foi feito à prefeitura no sentido de apresentar para o País o que está sendo feito em Campo Grande. “Esses encontros servem para que possamos entender o que está sendo feito no Brasil em termos de avanços urbanísticos ou até mesmo mostrar os problemas existentes. No caso de Campo Grande, esse projeto identifica as soluções e entendemos que essa intervenção na 14 de Julho e suas vias transversais será de fato uma solução para aquela região”.

Dentro da programação desta sexta-feira (8), logo após a apresentação dos projetos e abertura para debates, os participantes do seminário acompanharam os integrantes da Unidade Gestora de Projetos da Segov – UGP/Segov, entre os quais estavam a diretora e o consultor em Arquitetura da unidade, em uma visita técnica na Rua 14 de Julho e região, para conhecerem a realidade in loco, a fim de observarem os aspectos estruturais no local e, com isso, entenderem melhor o programa e os avanços previstos com a conclusão do projeto.

Componentes da Revitalização da Rua 14 de Julho e Transversais:

Pavimentação e drenagem; Retirada do trânsito de passagem; Obras; Retirada da faixa de estacionamento para o alargamento de calçadas; Padronização das calçadas com tratamento; Melhoria da iluminação pública; Implantação do tempo para pedestres nos cruzamentos semaforizados; de piso e acessibilidade; Inserção de arborização urbana; Ampliação das calçadas nas esquinas; Implantação de mobiliário urbano; padronizado.