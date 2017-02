Programação da TV Morena será exibida uma hora mais cedo

A programação da TV Morena em Mato Grosso do Sul passará, a partir desta segunda-feira (20) a ser transmitida inteiramente ao vivo pelo horário de Brasília. Isso significa que os jornais locais que passam na hora do almoço e à noite passarão a ser exibidos com uma hora de antecedência do que o habitual.

O Bom Dia MS começará às 5h (de MS) e terminará às 6h30, de segunda a sexta-feira. MSTV 1ª Edição terá início às 11h, seguido pelo Globo Esporte, às 11h50, de segunda-feira a sábado. MSTV 2ª Edição iniciará às 18h10, também de segunda-feira a sábado. Meu Mato Grosso do Sul será exibido, todo sábado, a partir das 13h. MS Rural continua sendo exibido todo domingo, após a Santa Missa, com início às 6h25.

Em 31 de agosto de 2016, o Supremo Tribunal Federal (STF) decidiu julgar inconstitucional a regra que obriga as emissoras de televisão a veicular seus programas de acordo com o horário estabelecido pela classificação indicativa. Segundo a maioria dos ministros, a imposição prévia de horário para exibição das atrações é ilegal por tratar-se de censura prévia à programação das TVs.