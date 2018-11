A programação do 3º Rally Auto Rodas começa nesta sexta-feira (9), a partir das 14 horas, com o curso de navegadores para os competidores. O intuito do curso é que os participantes se familiarizem com o aplicativo de navegação. A prova será disputada na categoria rally de regularidade, que consiste em manter uma velocidade média entre 35 a 40 km/h, com o objetivo de passar nos pontos de controle pré-determinados no tempo exato.

A largada acontece no sábado (10), na sede da Auto Rodas, na avenida Ceará, 71. O percurso será no entorno de Campo Grande e terá duração de 2h30 a 3h. Até o momento estão confirmados 25 veículos. As inscrições podem ser feitas pelo site www.autorodascg.com.br.