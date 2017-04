Programação é destaque da 79ª Expogrande

A organização deste ano da Expogrande está se esmerando para atender produtores rurais, empresários e grande público. Com uma grade repleta de atrações, a feira conta com atrações para todos os gostos.

Para chegar ao resultado mostrado ao público na abertura do evento, Jonatan Pereira Barbosa, presidente da Acrissul (Associação dos Criadores de Mato Grosso do Sul), não mediu para trazer ao Parque de Exposições Laucídio Coelho inúmeras melhorias.

Um Receptivo de Leilões para atender melhor os criadores e compradores, já esta sendo utilizado. Ali, poderá ser visto o gado antes mesmo de entrar nos tatersais. A Varanda do Produtor é outro fato novo. Situada na cabeceira da pista de julgamento de bovinos, veio de encontro à necessidade de um local adequado para quem acompanha os eventos. O novo pavilhão de ovinos ao lado do restaurante especializado também esta sendo alvo de atenções. O espaço moderno atende aos criadores dá mais visibilidade aos animais. O restaurante construído ao lado, este ano comandado pela Churrascaria Figueira, é outro ponto quemerece registro.

“Eu quero que o produtor sinta como se aqui fosse o quintal da casa dele, porque isso tudo é para cada associado e cada produtor aproveitar”, afirma Jonatan.

Com a maior participação de equinos na história, foram construídas mais 60 baias para abrigar confortavelmente os mais de 400 animais que passarão pela feira até dia 09 de abril. A pista de Ranch Sorting, uma das melhores do Brasil, já foi inaugurada e agradou competidores. Os pavilhões de bovinos também tiveram um aumento significativo na capacidade, além da instalação de pavilhões temporários para atender a demanda. Mais de mil animais, entre bovinos, equinos, ovinos e muares passarão pelo parque nesses 10 dias de feira.

Economia

O presidente da Acrissul destaca a importância do setor para a economia. “Esse ano esperamos movimentar em torno de R$ 70 milhões. A Expogrande agita a economia como um todo, no Mato Grosso do Sul e no Brasil. Temos gente de outros estados vindo para adquirir animais, participar de palestras, curtir shows, para aproveitar tudo que a feira tem a oferecer. E todo mundo sai ganhando”, citou Jonatan.