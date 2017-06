Programação musical do Sesc Morada terá samba, rock e participação de Delinha

A próxima semana promete muitas emoções no Sesc Morada dos Baís. A animação começa quarta-feira, 14, com apresentação do Quarteto Samba Choro, levando no repertório clássicos como João Bosco, Paulinho da Viola, Pixinguinha e Nelson Cavaquinho.

“O Sesc Morada dos Baís é um projeto muito bem organizado, de excelência. Tanto a sonorização quando o espaço é ótimo e tudo colabora para que este projeto seja um sucesso”, diz o vocalista Atilla Gomes. O quarteto também conta com Paulinho Brasilidade nas percussões, Adriano Praça na flauta e saxofone, e Mestre Jackson no violão.

Quinta, 15, em função do feriado de Corpus Christi, a unidade não estará aberta. Na sexta, a programação volta com muita emoção, logo após a exibição do longa “A Dama do rasqueado”, de Marinete Pinheiro, selecionado na etapa estadual da Mostra Sesc de Cinema. O filme será exibido às 18 horas.

Quem se apresenta é o Grupo Antigo Aposento, integrado pelo filho da cantora, João Paulo, que leva no repertório as músicas regionais e fronteiriças passando pela polca Paraguaia e chamamé Correntino. O show terá participação especial de Delinha, que cantará alguns clássicos.

A semana termina com resgate ao velho e bom rock n’roll pela banda Farrapos e Trapos. “A banda foi formada em 2013 para resgatar aquele rock precursor, 100% nacional, como Ira, Paralamas e Cazuza, mas também traz músicos como Charlie Brown Júnior e Teatro Mágico, atendendo a galera mais jovem”, diz o vocalista Luiz Acosta Ribeiro.

Serviço – O Sesc Morada dos Baís fica na Avenida Noroeste, 5140. Informações pelo telefone (67) 3311-4300. O espaço bistrô é aberto às 18h30 e as apresentações musicais começam às 20 horas. Acompanhe a programação no site sesc.ms