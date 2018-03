Programe-se: Sesc Bonito tem condições especiais para hospedagem na Semana Santa

A Semana Santa está próxima e um passeio em Bonito-MS é uma boa pedida. Na unidade Sesc Bonito, são vários os benefícios para a hospedagem de comerciários – clientela preferencial do Sesc.

O gerente da unidade, Gabriel Calderon, explica que como a procura é intensa no período é preciso garantir o quanto antes a reserva. “Já estamos com 50% de lotação”.

O Sesc Bonito conta com várias opções de hospedagem, single, duplo, triplo e até quartos quádruplos. Além das melhorias constantes na estrutura, as diárias incluem café da manhã com produtos regionais, como sopa paraguaia, arroz carreteiro e chipa.

Serviço – O Sesc Bonito fica na Rodovia MS 178 – KM 01 (Bonito/Guia Lopes da Laguna), Jardim Andreia (antigo Hotel Tapera). Informações e reservas podem ser feitas pelo email – [email protected] e telefone (67) 3255-1700. Saiba mais no site sesc.ms