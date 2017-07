Projeto com empresa de telecomunicaçãoa vai benefeciar 70 escolas da Reme

As escolas e Ceinfs irão receber dois pontos de TV a cabo e dois pontos de Internet com 10 megabytes

O uso de tecnologia em sala de aula é um importante aliado para o processo de aprendizagem dos alunos. No entanto, para que isso ocorra, é preciso acompanhar a evolução do setor e também garantir que esses recursos sejam utilizados de forma correta, obedecendo ao conteúdo pedagógico.

Para auxiliar os professores da Rede Municipal de Educação nesse trabalho, o Instituto NET Claro Embratel, em parceria com a Prefeitura de Campo Grande, por meio da Semed, lançou nesta quarta-feira (5), o projeto Educonexão.

O programa irá proporcionar aos profissionais que atuam nas escolas e Ceinfs uma capacitação para o uso das atuais tecnologias digitais em sala de aula e que resultam em novas formas de ensinar e aprender.

O projeto ainda irá levar para as 70 unidades escolares, atendidas em um primeiro momento, TV por assinatura e sinal de internet gratuito. O critério de seleção foi realizado de acordo com as regiões que já contam com pontos de atendimento da empresa.

As escolas e Ceinfs irão receber dois pontos de TV a cabo e dois pontos de Internet com 10 megabytes.

Mais de 60 professores terão a oportunidade de aprender a utilizar tecnologias digitais em práticas pedagógicas como interpretação e produção de diferentes tipos de textos, incluindo apresentações de slides e materiais para blogs, totalizando uma carga horária de 80 horas, incluindo interações online.

A Secretaria Municipal de Educação poderá escolher três temas para serem trabalhados com os professores, como Redes Sociais, Educação na Nuvem, StopMotion (técnica de animação fotograma a fotograma) e BlockCAD (programa para a criação de modelos em 3D).

O gerente de operações da unidade residencial da empresa no Estado, Paulo Bernades diz que a proposta visa também a inclusão digital.

“Queremos propiciar que o estudante possa ter educação, cidadania e inclusão. Entendemos que nesse novo mundo digital a formação do professor é extremamente importante. Precisamos dar ferramentas para que as pessoas envolvidas possam melhorar a educação do Brasil”, destacou.

A líder de projeto educacional do Instituto Crescer, responsável pelos cursos, Bárbara Zuparites comentou que há uma carência de informação para os professores.

“Buscamos contribuir com áreas de sustentabilidade, cultura e educação e percebemos que existe uma falta de formação para os professores na área tecnológica, por isso nos tornamos parceiros desse projeto, fornecendo as capacitações”, destacou.

O chefe da Divisão de Tecnologia Educacional da Semed, Guilherme Ferrari acredita que o projeto vai contribuir com a melhor qualidade de ensino aos alunos.

“Esperamos atender cada vez mais alunos e cada vez mais com qualidade, uma vez que a escola recebe uma internet com a velocidade maior, possibilita o acesso a diferentes recursos e potencializa as salas de tecnologia. Os professores também poderão deixar as aulas mais atrativas”, pontuou.

Para a secretária municipal de Educação, Ilza Mateus a parceria vai fomentar a qualificação profissional dos servidores e colocar a educação frente às novas tecnologias.

“Essa parceria é muito importante porque hoje em dia as crianças desenvolvem um aprendizado muito rápido quanto ao mundo virtual e as novas tecnologias. Temos que acompanhar esse desenvolvimento e estudar, nos preparar, por isso precisamos de muitas capacitações e parcerias que nos auxiliem nesse sentido”, finalizou.