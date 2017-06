Projeto de dança abre inscrições para oficinas e seminários na Capital

Estão abertas as inscrições, até o próximo domingo (18), para as oficinas da segunda fase do Dancidades – Dança e Cidadania, voltada para metodologia de ensino, gestão e sustentabilidade.

O projeto é idealizado e executado pela Ginga Cia Dança e já contou com a presença de profissionais e pesquisadores renomados no meio, como, por exemplo, Thereza Rocha e Silvia Soter.

Nesta etapa, participam Galiana Brasil (PE/SP), gerente do Núcleo de Artes Cênicas do Itaú Cultural; a diretora Uxa Xavier (SP), a arte-educadora Kelly Queiroz (MS), os artistas Mariana Pimentel (CE/RJ), Marcos Mattos (MS) e João Vicente (TO); o professor e pesquisador de economia da dança Rafael Guarato (GO); a atriz Ligia Pietro e o diretor de teatro Fernando Lopes (MS), que forma o Grupo Casa; além dos grupos Cia Dançurbana (MS), Lamira Grupo de Artes Cênicas (TO) e Ginga (MS).

A programação acontece de 23 a 25 de junho e também conta com apresentações de espetáculos. Para participar das oficinas e seminário, é necessário preencher o formulário na página do Facebook do evento. Todas as atividades são gratuitas.

Confira a programação:

Dia 23 de junho (sexta-feira)

Das 9h às 12h

Oficina O corpo como território de memórias

Com Uxa Xavier

25 vagas

Inscrições: https://www.facebook.com/dancidades/

Das 14h às 15h30

Oficina mediada com alunos de escolas públicas

Com Kelly Queiroz

Às 16h

Poracê

Com Dançurbana

100 vagas

Retirada dos ingressos com 30 minutos de antecedência

Às 20h

Se você me olhasse nos olhos

Com Ginga Cia de Dança

100 vagas

Retirada dos ingressos com 30 minutos de antecedência

Dia 24 de junho (sábado)

Das 9h às 12h

Oficina O corpo como território de memórias (continuação)

Com Uxa Xavier

Das 14h às 17h

Seminário Gestão e sustentabilidade de iniciativas em dança

Tema: No que a política pública/privada contribui com a sustentabilidade dos artistas da cena

Com Rafael Guarato, Mariana Pimentel e Marcos Mattos

Mediação: João Vicente

100 vagas

Inscrições: https://www.facebook.com/dancidades/

Às 17h15

Apresentação do livro Dança e Política: Estudos e Práticas

Com Rafael Guarato

Apresentação do livro Mapas para dançar em muitos lugares

Com Uxa Xavier

100 vagas

Às 18h

Gibi

Com Lamira Grupo de Artes Cênicas

100 vagas

Retirada dos ingressos com 30 minutos de antecedência

Às 20h

Alça de Balde

Com Rafael Guarato

Retirada dos ingressos com 30 minutos de antecedência

Dia 25 de junho (domingo)

Das 9h às 12h

Seminário Gestão e sustentabilidade de iniciativas em dança

Tema: Artista empreendedor?

Com Galiana Brasil, João Vicente e Grupo Casa

Mediação: Rafael Guarato

100 vagas

Inscrições: https://www.facebook.com/dancidades/

SERVIÇO:

Rumos Itaú Cultural 2015-2016

3ª edição Dancidades – Dança e Cidadania

Classificação indicativa: livre

Museu de Arte Contemporânea MARCO

Rua Antonio Maria Coelho, 6000 - Parque das Nações Indígenas

Campo Grande – MS

Tel.: (67) 3326-7449

http://www.fundacaodecultura.ms.gov.br/museu-de-arte-contemporanea-marco/