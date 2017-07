Projeto de Lei para prevenir a ferrugem asiática da soja é destaque no “MS no Campo”

As principais informações do setor rural sul-mato-grossenses retornam à grade de programação das rádios na décima quinta edição do programa “MS no Campo”. Neste fim de semana, entre os temas do noticiário está o Projeto de Lei proposto pelo executivo estadual sobre a proibição do plantio de soja durante o período do vazio sanitário, como forma de evitar a disseminação de uma praga conhecida como ferrugem asiática. O autor do projeto é o deputado estadual Beto Pereira.

Ainda no “MS no Campo”, empresários e trabalhadores do agronegócio vão poder conferir os detalhes da portaria, publicada pela Agência Estadual de Defesa Sanitária Animal e Vegetal (Iagro), que determina a obrigatoriedade do atestado de vacinação contra a Influenza Equina na emissão de Guia de Trânsito Animal (e-GTA/GTA manual).

A edição do programa também destaca a união de esforços dos governos de Mato Grosso do Sul e do Paraná para a duplicação da BR-376, com o objetivo de garantir melhorias na logística para escoamento da produção; a meteorologia para a cultura dos grãos; dicas de segurança da Polícia Civil, e agenda cultural.

O programa é semanalmente distribuído para as emissoras de rádio parceiras, além de ser disponibilizado para download no portal oficial de notícias do Governo, o Portal MS. As emissoras têm a possibilidade de veicular no horário desejado, de acordo com pesquisas locais de audiência.

A produção é das jornalistas Lívia Machado e Katiuscia Fernandes, com edição de Fernando Blank, e conta com apoio do Instituto do Meio Ambiente de Mato Grosso do Sul (Imasul), da Agência Estadual de Desenvolvimento Agrário e Extensão Rural (Agraer), Agência Estadual de Defesa Sanitária Animal e Vegetal (Iagro), ligadas à Secretaria de Meio Ambiente, Desenvolvimento Econômico, Produção e Agricultura Familiar (Semagro).