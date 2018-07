Projeto de nutrição infantil “Mais leite” é sancionado em Campo Grande

O projeto nutrição infantil denominado “Mais leite”, que tem o intuito de combater e prevenir doenças causadas pela falta ou excesso de nutrientes foi sancionado na última terça-feira (17), pelo prefeito Marquinhos Trad (PSD), em Campo Grande. A lei de autoria do vereador João César Mattogrosso (PSDB), tem 90 dias para entrar em vigor e vai disponibilizar leite em pó para algumas famílias.

O gerenciamento e execução do programa compete à Secretaria Municipal de Saúde (SESAU), que promoverá o cadastro dos beneficiários, contemplando lactantes, gestantes e nutrizes, visando atender crianças entre zero e menos de três anos de idade. A distribuição gratuita de leite ocorrerá para famílias que encontram-se em comprovada impossibilidade financeira.

De acordo com a lei, o leite em pó a ser entregue pela prefeitura deve ser desenvolvido por meio da disponibilização de fórmula infantil à base de proteínas lácteas, em pó, enriquecida de ferro, isenta de sacarose, indicado para lactantes de zero a 36 meses de vida, com predominância de proteínas do soro do leite em relação à caseína, redução de percentual de gordura láctea, com maltodextrina na fórmula, acrescida de prebiótico.