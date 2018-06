Projeto Florestinha recebe 60 fardas infantis

A diretoria do Sistema de Crédito Cooperativo (Sicredi), doou 60 fardas às crianças do Projeto Florestinha, localizado no Parque Estadual Matas do Segredo, no Jardim Presidente, em campo Grande.

O kit de uniforme conta com calça, gandola, camiseta, boné, cinto, coturno e as divisas e insígnias de graduações e postos na farda. O valor total do investimento foi de R$ 21.600,00.

Durante a entrega, Antonio Kurose, presidente do Sicredi, destacou a importância de um projeto dessa natureza, que cuida das crianças e adolescentes, para em princípio, evitar o possível aliciamento pelo tráfico, mas principalmente para a formação da cidadania, para que elas tenham uma melhor qualidade de vida e que contribuam com a sociedade e com o país.

Ele ainda falou de aumentar o estreitamento dos laços entre o Sicredi e o Projeto devido as semelhanças dos objetivos sociais de ambos. O fardamento completo é fundamental, pois aumenta a auto-estima das crianças e adolescentes, que dentro de suas atividades participam de desfiles e outros eventos, sendo que as equipes realizam trabalhos de educação ambiental no estado e necessitam estarem fardadas.