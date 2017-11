Projeto “leitura cristã” leva religiosidade para presídio feminino da Capital

Projeto cultural que está sendo desenvolvido no Estabelecimento Penal Feminino “Irmã Irma Zorzi” (EPFIIZ), na capital, está incentivando a leitura e o crescimento espiritual das custodiadas. Denominada “Crescer + Ler”, a iniciativa contempla a doação de livros cristão e de autoajuda para as internas, que precisam realizar resenhas sobre as obras lidas.

Realizada por meio de parceria entre a a Agência Estadual de Administração do Sistema Penitenciário (Agepen) e a Igreja Verbo da Vida, a ação teve início em setembro com a doação de 104 livros pela instituição religiosa. No total, 30 reeducandas participam do projeto.

Esta semana, foi realizada a entrega das resenhas, que, como parte da proposta, agora serão avaliadas e escolhidas as 10 melhores. As vencedoras serão premiadas com livros e bíblias, durante evento previsto para a primeiras quinzena de dezembro.

Outra expectativa, é que os textos produzidos possam garantir remição da pena pela leitura, conforme prevê a Lei d Execução Penal. “Após a avaliação do material, será encaminhado para o juiz da execução penal solicitando este benefício”, informou a chefe da a Divisão de Educação da Agepen, Rita de Cássia Fonseca Argolo, destacando que a leitura tem sido o centro das discussões nos âmbitos educacionais da agência penitenciária.

Poder da Leitura

A entrega das resenhas foi marcada pela realização de um café da manhã alusivo, na última segunda-feira (31.10), com a participação de autoridades, para celebrar a conquista de mais esta etapa do projeto.

Presente no evento, o defensor Público Carlos Eduardo Oliveira de Souza frisou que “a leitura é essencial para entender o mundo e que através dela é possível descobrir o que há de melhor na vida”.

Para a diretora da unidade, Mari Jane Boleti Carrilho, o hábito de ler também é uma forma de viajar no tempo e na imaginação sem sair do lugar. “Nos leva a transformações simples e ainda nos proporciona um novo despertar para a vida”, ressaltou.

Participante do “Crescer + Ler”, a interna Sabrina Batista da Silva revelou que se interessou tanto pelo hábito de ler que pensa em escrever seu próprio livro. “Hoje, mais do que nunca, minha alma está livre, e pretendo passar para outras pessoas como é maravilhoso ter o conhecimento da leitura”, declarou. “Nossa vida espiritual também precisa de crescimento”, afirmou, fazendo referência ao projeto.

A custodiada Luciana Amarilha também garantiu a ação desenvolvida no presídio feminino de Campo Grande mudou o curso de sua vida. “Aqui tive a oportunidade de ler e vencer os inimigos da fé, hoje eu falo com toda a certeza que este trabalho é muito importante”, destacou.

Em discurso, o pastor da Igreja Verbo da Vida, Agnaldo Andrade Lima, reforçou sobre a importância da leitura cristã que “conforta a alma e alivia o coração, já que a leitura liberta os maus pensamentos”.

Dentro do EPFIIZ, o projeto é coordenado pela agente penitenciária Janaína Ajala. Segundo ela, as detentas são incentivadas quanto ao hábito da leitura nas celas, como forma de combater a ociosidade e ampliar o pensamento crítico.