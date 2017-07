Projeto leva cursos rápidos para alunos da Reme

Oferecer cursos que buscam o aperfeiçoamento do aprendizado no cotidiano das aulas e despertar o interesse dos alunos por uma profissão. Esse é o objetivo do projeto desenvolvido pela Cooperativa de crédito Sicoob, “Expresso Instituto Sicoob”, que está atendendo, até esta quinta-feira (6), alunos das séries finais do ensino fundamental das escolas municipais Manoel Inácio de Souza e Nagib Raslan.

A cooperativa disponibilizou um ônibus equipado com notebooks, televisores e impressora, e os estudantes têm acesso a 11 cursos com duração de, no máximo, quatro horas. Além de disponibilizar a qualificação profissional, o projeto busca promover a cidadania.

Os cursos oferecidos foram selecionados pela direção da escola e englobam as mais diversas áreas que vão desde técnicas para administrar o orçamento familiar até maquiagem e caligrafia artística.

Ao todo participarão 40 alunos das duas escolas. No entanto, a comunidade escolar, além da família dos alunos, também podem se beneficiar da oportunidade.

Um técnico acompanha a unidade móvel para instruir os alunos e entregar os certificados de conclusão aos participantes. Os cursos podem ser realizados por pessoas a partir dos 14 anos de idade, alfabetizadas e com conhecimento e habilidade para acesso ao computador e internet.

Para a professora Sandra Cristina Flávio, coordenadora pedagógica de projetos tecnológicos da Escola Manoel Inácio de Souza, o aprendizado passado pelos cursos contribui com a formação de sala de aula.

“A escola tem cada vez mais que andar junto com a tecnologia. O curso complementa o que eu passo em sala de aula”, disse.

Da mesma opinião compartilha a diretora da escola, Rosiane de Moraes. “É primordial esta parceria porque a função da escola também é trabalhar o social. Temos que oferecer opções que oportunizem a aprendizagem. Os cursos que escolhemos são para desenvolvimento intelectual e de interação entre os alunos”, completou.

A responsável pelos cursos, Carolina Barbosa, ressalta que a parceria leva para os alunos mais do que aprendizagem. “Queremos levar para eles a questão do cooperativismo, que busca formar um cidadão também voltado para o social”, enfatizou.

Aluno do 9º ano, Wendel Martines ficou surpreso com o conteúdo do curso sobre tecnologia 3G. “Aprendi como a tecnologia é criada e desenvolvida, como aconteceu sua evolução e as inúmeras possibilidades que ela oferece”, afirmou.