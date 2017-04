Projeto levará arte e cultuta às escolas da Capital

Foi lançado na na segunda-feira (3), a 10ª edição do projeto Arte e Cultura, no Centro de Formação (Cefor) da Secretaria Municipal de Educação (Semed). O projeto que completa dez anos. O projeto é executado nas escolas municipais de Campo Grande.

O gestor de Arte e Cultura da Reme, Wilson Lands, destacou as novidades deste ano, que incluem aulas de balé e musicalização em dez Ceinfs, noções de cinema nas escolas “Abel Freire de Aragão” e “Professor Múcio Teixeira Júnior”, além da implantação da Orquestra de Corda Pantaneira Urbana da Reme, na escola “Danda Nunes”, e que vai atender alunos a partir do 4º ano do Ensino Fundamental.

Ao todo, segundo Lands, 90 unidades escolares serão contempladas com o Projeto Arte e Cultura que, além de oferecer aos alunos a oportunidade de ter contato com as mais variadas produções artísticas, também busca contribuir com a socialização e aprendizado.

Atividades

Em 2017, as artes visuais irão atender 22 escolas no contra turno escolar, com 22 professores ministrando oficinas de artesanato, desenho, escultura, gravura, pintura em tela, grafite, fotografia, colagem e mosaico.

No lançamento do projeto, as escolas “Ana Lucia de Oliveira Batista”, “Antônio José Paniago”, “Elizabel Gomes”, “Irmã Edith”, “Domingos Gonçalves” e “Sullivam Silvestre”, deram uma amostra dos cursos desenvolvidos, expondo trabalhos dos alunos na entrada do Cefor.

Já nas áreas de dança, teatro e cinema, o Projeto Arte e Cultura irá atender 33 escolas oferecendo atividades de balé, jazz dance, dança contemporânea, street dance e sapateado, estendendo as atividades aos dez Ceinfs com o baby class.

Todo esse trabalho será mostrado, posteriormente, no Festival de Danças Urbanas, Contemporâneas e Clássicas.

Quanto ao teatro, as aulas chegarão a 11 escolas, que no final do ano irão mostrar os trabalhos desenvolvidos no Festival Arte e Cultura.

O projeto ainda contará com a Mostra de Artes Visuais, que proporciona um intercâmbio de obras artísticas entre os alunos da Reme, através de exposições; o Circuito de Música, que oferece à comunidade escolar a oportunidade de apreciar obras musicais e o Festival da Canção, onde os alunos realizam apresentações interpretando canções populares e até internacionais.