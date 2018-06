Projeto que reduz ICMS do diesel será entregue nesta terça-feira

Será entregue nesta terça-feira terça-feira (5), pelo Governo do Estado de Mato Grosso do Sul, o projeto que reduz a alíquota do Imposto Sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS), do diesel de 17% para 12% na Assembleia Legislativa, em Campo Grande.

O governador Reinaldo Azambuja irá acompanhado de representantes de entidades produtivas.

Junior Mochi, presidente da Assembleia Legislativa explicou que a proposta será votada no mesmo dia, em duas votações. “O projeto vai entrar na sessão de amanhã. Vamos votar em primeira e abrir uma sessão extraordinária para aprovar em segunda. É uma proposta que afeta a vida de todos e que conta com o apoio dos deputados. Vai tornar o preço do diesel mais competitivo e aumentar a renda do comércio”, afirmou.

Para Edson Lazaroto, gerente executivo do Sindicato do Comércio Varejista de Derivados de Petróleo e Lubrificantes (Sinpetro/MS), o governo tomou uma atitude ousada, ao abrir mão de uma receita importante. “O sindicato considera uma atitude corajosa por parte do governo ao reduzir da alíquota do ICMS do diesel", destaca.

A decisão de reduzir o ICMS foi construída por meio do diálogo com diversos setores durante reunião realizada na última terça-feira (29). Edmilson Verati, presidente da Associação Sul-mato-grossense de Supermercados (Amas), afirmou que um prolongamento da greve dos caminhoneiros poderia deixar a população impaciente e resultar em saques no comércio. “A redução da alíquota do diesel auxilia outros estados a fazer a parte deles também”.

Giuliano Roberto de Souza, caminhoneito, disse que a redução da alíquota vai tornar a cobrança mais justa. “Vamos ter a mesma alíquota que São Paulo e Paraná e os postos serão fiscalizados para que essa redução chegue para nós”, concluiu.