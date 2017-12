Projeto quer tornar obrigatório exames de diabetes e anemia para alunos da REME

Com o objetivo prevenir doenças de diabetes e anemia, tramita na Câmara dos Vereadores o Projeto de Lei que obriga a realização de exames para alunos em idade pré-escolar e ensino fundamental da Rede Municipal de Ensino de Campo Grande.

Além da prevenção, a intenção é reduzir significativamente os dados estatísticos do alto índice de diabetes e anemia infantil e que, consequentemente, diminuirá as perdas trazidas por tais doenças às crianças.

De acordo com o texto, caberá à Secretaria de Saúde disponibilizar aos pais de alunos um comprovante de realização dos exames juntamente com os resultados instantâneos, e outro que deverá ser anexado à documentação escolar do estudante.

O Projeto de Lei n. 8.578/17 proposto pelos vereadores Papy e André Salineiro foi aprovado em segunda discussão e votação na sessão da última terça, 19.