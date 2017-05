Projeto realiza curso preparatório para apadrinhamento de crianças e adolescentes

Com o objetivo de proporcionar a crianças e adolescentes acolhidas, uma melhoria na sua qualidade de vida, o Projeto Padrinho de Campo Grande realiza nos dias 10, 11 e 12 de maio, no plenário do Tribunal do Juri, no Fórum da Capital, o curso preparatório para Apadrinhamento que busca, nesta capacitação, novos voluntários na modalidade de apadrinhamento afetivo.

O curso tem início às 19 horas de quarta-feira (10) e a abertura será feita pela juíza da Infância, Juventude e do Idoso, Katy Braun do Prado. Na primeira noite serão abordados os aspectos do apadrinhamento, motivações e expectativas do casal ou da pessoa que deseja apadrinhar uma criança.

No segundo dia, o curso trará aspectos psicológicos e cognitivos das crianças e adolescentes. Por fim, no terceiro dia será abordada a construção do vínculo: comunicação, limites e regras de convivência, além de uma dinâmica surpresa que envolverá participantes do curso e também as crianças e adolescentes que estão aptos a serem apadrinhados.

O curso é gratuito e aberto ao público em geral. Para quem deseja se tornar um padrinho é necessário possuir mais de 18 anos. As inscrições podem ser feitas na hora. A capacitação tem início todos os dias às 19 horas, com encerramento às 22 horas. Ao final do curso será emitido certificado. O acesso ao plenário do Tribunal do Júri se dá pela Rua da Paz, quase esquina com a 25 de dezembro, no portão ao lado da Estátua da Justiça.

A exemplo do Curso de Preparação à Adoção, a capacitação para novos padrinhos foi remodelada e, a partir de agora, passa de um para três dias de curso, com o intuito de aprofundar a reflexão sobre o papel dos padrinhos para crianças e adolescentes acolhidos, além de oferecer um treinamento multidisciplinar aos novos voluntários.

De forma inédita, o Projeto Padrinho também está ministrando uma capacitação exclusiva para as crianças e adolescentes que serão apadrinhadas, proporcionando uma escuta e orientação para estes jovens acolhidos, promovendo uma reflexão sobre as possibilidades de serem apadrinhados afetivamente.

Padrinho Afetivo – O apadrinhamento afetivo é uma proposta alternativa que se apoia no art. 4 do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA). O padrinho é alguém que oportuniza a quem se encontra acolhido um convívio familiar e comunitário, levando as crianças e adolescentes para passear, brincar, dentre outras formas possíveis de contato que visam uma relação direta que contribuem para o desenvolvimento psicossocial, por meio da construção de laços afetivos e apoio educacional. O padrinho afetivo também pode prestar orientações com relação à saúde, formação intelectual e moral.

Mais informações podem ser obtidas no Fórum de Campo Grande, situado na Rua da Paz, 14, ou pelos telefones 3317-3512/ 3548/3551.