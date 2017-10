Projeto social troca brinquedos por entrada de apresentação de balé

Alunos da escola municipal “Antônio Lopes Lins” que participam de um projeto social voltado para o ensino do balé clássico e contemporâneo, irão se apresentar nesta sexta-feira (27), a partir das 19 horas, na Câmara Municipal. Ao todo, 32 participantes do projeto, incluindo moradores da comunidade próxima a escola, apresentarão números de dança, coordenados pela professora de balé Maria Eunice Paes, que desenvolve o trabalho social na escola, através de uma iniciativa da APM (Associação de Pais e Mestres).

Quem quiser prestigiar a apresentação, deverá levar dois brinquedos, que serão doados aos alunos do Pré que estudam no anexo da própria escola, na festa de final de ano.

A professora conta que decidiu criar o projeto depois que foi atropelada por um ônibus e ficou gravemente ferida. “Depois que me recuperei percebi que a vida vai além do momento que vivemos e precisamos contribuir com a sociedade de alguma forma”, disse.

As turmas são divididas por faixa etária, que compreende as idades de 3 a 6 anos, 7 a 12 anos e acima de 12 anos. As aulas acontecem todos os sábados, nos períodos da manhã e tarde, na própria escola.

Além da dança, Maria Eunice, que estudou balé dos 9 aos 18 anos, também aborda a teoria da dança e ensina noções de comportamento e saúde às crianças.

“Já tirei muitas crianças de pontos de drogas e que hoje se transformaram em professores que atuam nas suas comunidades e igrejas ensinando dança”, afirmou.