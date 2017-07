A Câmara Municipal de Campo Grande aprovou 17 projetos, enviados pela Prefeitura, que vão gerar mais 525 empregos diretos e investimento de aproximadamente R$ 129 milhões.

De acordo com o Secretário Municipal de Desenvolvimento Econômico de Ciência e Tecnologia (Sedesc), Luiz Fernando Buainain após aprovação da Câmara Municipal os projetos serão sancionados pelo prefeito Marquinhos Trad.

“Com a sanção do prefeito vamos encaminhar o projeto para a Procuradoria Geral do Município (PGM) e formular a minuta. Serão juntados os documentos, assinado o termo de compromisso e assim se inicia o processo de implantação das empresas”, diz Luiz Fernando, ao explicar o tramite de abertura de empresas por meio do Prodes.

O superintendente de Fomento ao Comércio Indústria e Serviços, Dieter Dreyer explica como funciona o processo para juntar os documentos.

“Os documentos a ser juntados são as certidões de licença ambiental que é aprovada pela Semadur, o alvará de construção e aprovação da planta. Este processo leva em média 180 para ser finalizado”, frisa o superintende Dieter.

A aprovação dos projetos atende duas modalidades uma com doações de áreas e incentivos fiscais nos polos empresariais e a outra modalidade para empresários que já possuem imóveis próprios e estão recebendo somente os incentivos fiscais conforme determina a lei do Prodes.