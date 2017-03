Promessa é dívida: Musa da Acadêmicos do Tatuapé desfila nua na Avenida Paulista

Depois de prometer sair sem roupa caso a escola de Samba Acadêmicos do Tatuapé fosse campeã do Carnaval paulista, a musa da escola Sabrina Boing Boing desfilou nua na Avenida Paulista em São Paulo nesta quinta-feira (2).

Em seu perfil no Instagram, a musa afirmou que pode ser “meio doida”, mas é “de palavra”. De acordo com reportagem da Folha de São Paulo, enquanto caminhava por uma das ruas mais movimentadas da capital paulista com apenas uma fita adesiva cobrindo as partes intimas Sabrina atraiu o olhar de quem passava.

A musa ainda afirmou que a promessa cumprida não iria comprometer o desfile das campeãs, que acontece hoje (3), “uma coisa não tem nada a ver com a outra” e completou “não sou burra e nem inconsequente. Muito menos faltaria com respeito na minha escola onde participam famílias inteiras, e a ala que eu mais amo que é ala das crianças”.

Depois de um agradecimento, a muda ainda afirmou as promessas daqui para frente serão diferentes, “certamente não irá se repetir pois daqui pra frente só outro tipo de promessas”.