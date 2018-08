Na sexta-feira (24) o promotor de Justiça da Comarca de Itiquira-MT, Cláudio Ângelo Correa Gonzaga, visitou as comunidades de Porto dos Pretos em Itiquira-MT e Porto dos Bispos, localizado em Sonora-MS.

De acordo com informações do Edição MS, Gonzaga atendeu o pedido e convite dos ribeirinhos, afim de verificar de perto os problemas ambientais decorrentes da possível instalação de uma quarta hidrelétrica no Rio Correntes – Central Geradora de Energia Aquários II.

Além de exigir a prestação de contas e a correta destinação do recurso financeiro pelo uso dos recursos hídricos que a UH Ponte de Pedra deposita todos os meses em conta especifica das prefeituras de Sonora-MS e Itiquira-MT, também foi pedido a intervenção do Ministério Público quanto a abertura da estrada centenária que ligava a comunidade Porto dos Pretos até Sonora e que foi fechada pela Usina.

Depois, junto com as lideranças locais, o promotor inspecionou o rio e identificou em suas margens vários locais degradados pelas forças das águas que é liberada pela usina hidrelétrica Ponte de Pedra e pela presença do gado que vai beber água no rio.

As duas comunidades estão esperançosas com as providências que o promotor disse que tomará para que tais demandas sejam atendidas, inclusive afirmou que o promotor de Sonora também está informado e se unirá para resolver essas questões.