Promotor de Justiça do MPMS é eleito coordenador-Geral do Fórum Nacional de Gestão

O Presidente do Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP), Rodrigo Janot Monteiro de Barros, no uso das suas atribuições, nomeou para Coordenador-Geral do Fórum Nacional de Gestão e dos Representantes da Administração Superior (RAS) o Promotor de Justiça de Mato Grosso do Sul e colaborador da Comissão de Planejamento Estratégico, Paulo Roberto Gonçalves Ishikawa.

O ato foi publicado, por meio da Portaria CNMP-PRESI nº 54, de 05 de junho de 2017, e designou o Promotor de Justiça para coordenar o Fórum que congrega assessores e representantes da Administração Superior do MP brasileiro.

Para o Procurador-Geral de Justiça, Paulo Cezar dos Passos, a nomeação do Promotor Paulo Roberto Gonçalves Ishikawa é um reconhecimento do trabalho que ele vem desenvolvendo não só no Ministério Público Estadual, mas também a sua contribuição para o crescimento do Ministério Público brasileiro. “É um orgulho do MPMS”, ressaltou.

Ainda de acordo com a Portaria, vários servidores do MPMS foram nomeados pelo Procurador-Geral da República entre eles estão o Diretor da Secretaria de Planejamento do Estado de Mato Grosso do Sul, Valdemilson Massayoshi Thaada, como titular do Comitê de Políticas de Gestão Orçamentária do Ministério Público; o Chefe do Departamento de Planejamento e Gestão por Processos do MPMS, Reginaldo de Oliveira Vilanova substituto do Comitê de Políticas de Gestão Administrativa do Ministério Público; o Diretor da Secretaria de Recursos Humanos, Fabiano Alves Davy, substituto no Comitê de Políticas de Gestão de Pessoas do Ministério Público; a Diretora da Secretaria de Tecnologia do MPMS, Myrian Raquel Rodrigues da Silva, substituta no Comitê de Políticas de Tecnologia da Informação do MP; e como servidora, colaboradora do CNMP, na Assessoria da Coordenação-Geral do Fórum Nacional de Gestão, a Chefe da Divisão de Monitoramento de Metas e Indicadores Estratégicos, Silvana Kato.

Sobre a nomeação de vários servidores do MPMS nos Comitês, o Procurador-Geral de Justiça ressalta que o Ministério Público Estadual é considerado um dos melhores MPs do Brasil e o resultado é este reconhecimento do Presidente do CNMP. “Este reconhecimento é excelente para o MPMS”, finalizou Paulo Passos.

De acordo com o Coordenador-Geral do FNG, o Promotor de Justiça Paulo Ishikawa a troca de experiência com integrantes de outros Estados faz com que boas práticas sejam disseminadas, o que fortalece a inovação e potencializa os resultados, trazendo importantes avanços institucionais para o MPMS. “O destaque dos servidores do MPMS é fruto de muito trabalho, empenho e dedicação, o que faz com que o nosso Ministério Público seja referência, também, na área de gestão. O apoio irrestrito do Procurador-Geral de Justiça Dr. Passos está sendo fundamental para a implementação dos mais modernos conceitos em planejamento”, ressaltou.