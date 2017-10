Proposta do Executivo cria centro de ressocialização para militares em MS

O Poder Executivo encaminhou à Casa de Leis nesta terça-feira (10), o Projeto de Lei Complementar (PLC) 10/2017 que cria, na estrutura da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso do Sul, o estabelecimento penal militar denominado Presídio Militar Estadual (PME), Centro de Ressocialização Fidelcino Rodrigues (Sargento Baiano), localizado no município de Campo Grande.

A PME destina-se ao internamento de militares estaduais da ativa, da reserva e reformados, do sexo masculino e feminino, dos oficiais e das praças da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso do Sul. E tem por finalidade proteger presos militares estaduais provisórios, enquanto durar sua situação de militar, e promover a execução das penas aplicadas aos condenados, nos vários regimes, na forma da legislação federal.

De acordo com a proposta o militar perde o direito de cumprr pena provisória no Presídio Militar Estadual quando houver decisão judicial que determine a sua transferência para o presídio comum, em decorrência de faltas graves ou nos casos de indisciplina do interno. E ainda esclarece que a execução penal tem como objetivo efetivar as disposições de sentença ou de decisão criminal, e proporcionar condições para a reintegração social harmônica do reeducando, por meio de ações de ressocialização.

Para o funcionamento e efetivação das atividades, o centro de ressocialização utilizará as estruturas físicas e os serviços operacionais da Unidade Policial Militar de Guarda e Escolta e o comandante-geral deverá elaborar o Regimento Interno do PME, a ser publicado no Diário Oficial, com a devida comunicação à Auditoria Militar Estadual e ao Ministério Público Estadual