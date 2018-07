As propostas destinadas ao Programa Manancial Vivo, voltado à conservação do solo, água e florestas, restauração em Áreas de Preservação Permanente (APP), continuam sendo recebidas pelos responsáveis da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Gestão Urbana (Semadur), de Campo Grande. O prazo final para as entregas termina no dia 30 do mês de setembro.

As regras para o credenciamento foram publicadas no dia 6 de julho, no Diário Oficial de Campo Grande (Diogrande), no Edital nº 01/2018.

Apenas os documentos apresentados até a data estabelecida em edital estarão aptos a participar da seleção.

O secretário da Semadur, Luís Eduardo Costa, ressalta que o pagamento pelos serviços ambientais é um instrumento inovador e que atrai a atenção inclusive de outros países. “O objetivo é compensar os proprietários que mantêm ou recuperam o meio ambiente e os recursos naturais gerando serviços que beneficiam não somente eles, mas principalmente a sociedade”, disse.