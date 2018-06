Proprietário rural é multado em mais de R$ 27 mil por desmatamento

Um homem foi autuado na tarde desta quinta-feira (31), por desmatamento em propriedades rurais do município de Bonito. As áreas foram verificadas por imagens de satélites.

Os Policiais Militares Ambientais realizaram vistoria em duas propriedades rurais pertencentes a uma mesma pessoa, localizadas à margem da rodovia MS 345.

O proprietário das duas fazendas desmatou ilegalmente três áreas diferentes – 15,90; 5,42 e 5,66 hectares –, totalizando 26,98 hectares de vegetação nativa – medidas com auxílio de GPS e imagens de drone – , e sem a licença ambiental necessária. No local, de onde foi retirada a vegetação já havia pastagem e a madeira retirada não se encontrava no local.

O infrator de 38 anos, residente em Jardim, foi autuado e recebeu multa de R$ 27.700,00. Ele também responderá por crime ambiental, que prevê pena de três a seis meses de detenção.

O infrator foi notificado a apresentar um Plano de Recuperação da Área Degradada e Alterada (PRADA) junto ao órgão ambiental estadual.