Proprietário rural é multado em R$ 15 mil ao derrubar 50 árvores

Na tarde desta segunda-feira (21), a Polícia Militar Ambiental (PMA), autuou um proprietário rural de 44 anos, por exploração ilegal de madeira no município de Nova Alvorada do Sul.

Os policiais localizaram na propriedade rural, localizada no Assentamento PANA, 50 árvores nativas derrubadas sem autorização ambiental.

O infrator que mora no assentamento, realizou o corte das árvores, segundo ele, para a limpeza de pastagem. As atividades foram paralisadas e a madeira foi apreendida. O homem foi autuado administrativamente e multado no valor de R$ 15 mil. Ele também responderá por crime ambiental, que prevê pena seis meses a um ano de detenção.