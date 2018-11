A Policiais Militares Ambientais (PMA) da cidade de Jardim realizaram uma vistoria nas propriedades rurais do município de Nioaque e acabaram localizando no assentamento Nova Esperança, diversas degradações ambientais em Áreas de Preservação Permanente (APP) em duas propriedades.

No dia (9), a PMA havia autuado uma proprietária em R$ 6.400,00. No mesmo dia, a equipe verificou degradação no lote vizinho, porém, não encontrara ninguém no local. A equipe havia verificado que uma área de matar ciliar de um córrego que corta a propriedade fora removida.

Ontem (10), os Policiais voltaram ao local e autuaram o proprietário rural, de 56 anos, que mora em Nioaque, e o multaram em R$ 5.000,00. O autuado também responderá por crime ambiental de degradação de APP, com pena de um a três anos de detenção.

O infrator foi notificado a apresentar junto ao órgão Ambiental Estadual um Plano de Recuperação da Área degradada e Alterada (PRADA).