Proprietário rural é multado em R$ 9,5 mil por exploração ilegal de madeira

A Polícia Militar Ambiental multou no domingo (11) um proprietário rural em R$ 9.500, por exploração ilegal de madeira, a autuação aconteceu durante fiscalização em um assentamento rural, localizado na zona rural de Bela Vista, a 55 km da cidade.

O infrator (35), residente em Antônio João, derrubou no seu lote no assentamento Caracol, 19 árvores da espécie aroeira, sem autorização ambiental e transformava a madeira em estacas para cerca, que eram armazenadas nas proximidades da sede do seu lote. Foram apreendidas 140 estacas de aroeira resultantes da exploração das árvores derrubadas.

O infrator foi autuado administrativamente e multado e também responderá por crime ambiental, que prevê pena de seis meses a um ano de detenção.