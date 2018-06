Prorrogada até 22 de junho a Campanha de Vacinação

A prefeitura de Campo Grande prorrogou até o dia 22 de junho a Campanha de Vacinação contra a gripe, seguindo orientação do Ministério da Saúde. O término da campanha estava programado para ocorrer nesta sexta-feira (15), mas o órgão federal alegou a baixa cobertura vacinal em outras regiões do país o que coloca em alerta as demais.

Na capital, até a última sexta-feira (8), quando foi divulgado o último boletim de vacinação, 168.334 pessoas foram imunizadas, o que representa 85,09% do público alvo de 197.820.

O grupo que abrange idosos e professores já atingiu a meta de vacinação, mas dois grupos recomendados para vacinação ainda estão com cobertura vacinal abaixo do previsto: crianças de seis meses a menores de cinco anos, com 63,57% (34.607) e gestantes com 56,29% (5.796).

Outros três grupos estão próximos de alcançar a meta: as puérperas representam 75,83% (1.283); os portadores de comorbidades 77,22% (16.674); e, os trabalhadores da área da saúde 81,83% (18.912).

A vacina está disponível nas 66 unidades básicas de saúde (UBS) e de saúde da família (UBSF), das 7h15 às 11h e das 13h às 16h45. As equipes de vacinação podem distribuir senhas para organizar o fluxo.

Mesmo com a prorrogação, devem receber a vacina pessoas a partir dos 60 anos, crianças na faixa etária de seis meses a menores de cinco anos, gestantes, mulheres até 45 dias após o parto, os trabalhadores da saúde, professores das escolas públicas e privadas, povos indígenas, grupos portadores de doenças crônicas, adolescentes e jovens de 12 a 21 anos que estejam sob medidas socioeducativas, a população privada de liberdade, os funcionários do sistema prisional e estagiários da área da saúde.

A partir do dia 25 de junho, caso haja disponibilidade de vacinas, a vacinação poderá ser ampliada para crianças de cinco a nove anos de idade e adultos de 50 a 59 anos.