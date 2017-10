Prorrogadas as inscrições para processo seletivo de cursos EaD da Uems

A Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul (Uems) prorrogou o período de inscrições para o processo seletivo dos cursos de graduação e de pós-graduação na modalidade de Educação a Distância (EaD) para 20 de novembro. Os Editais com as novas datas foram publicados no Diário Oficial do Estado (DOE) dessa quarta-feira (18) e quinta-feira (19). Confira o edital de Retificação – Graduação e o de Pós-graduação.

A data da aplicação da prova escrita também foi adiada para o 10 de dezembro. O edital com a lista de candidatos e o ensalamento será publicado no dia 30 de novembro.

São 850 novas vagas para os cursos de graduação e pós-graduação oferecidos em parceria com a Universidade Aberta do Brasil (UAB).

Na graduação, as vagas são para os cursos de Administração Pública (Bacharelado), Ciências Sociais (Licenciatura) e Pedagogia. As aulas são oferecidas pela Uems nos polos de EaD das cidades de Água Clara, Aparecida do Taboado, Bela Vista, Bela Vista, Camapuã, Miranda, Paranhos e Japorã.

Já na pós-graduação, as vagas são para a Especialização Lato Sensu em Gestão Pública. O curso é oferecido pela Uems nos polos de EaD das cidades de Aparecida do Taboado, Paranhos e Japorã.

O Processo Seletivo para todos os cursos, tanto de graduação quanto de pós-graduação, é realizado pela Fundação de Apoio à Pesquisa, ao Ensino e à Cultura de Mato Grosso do Sul (Fapems). Para fazer a inscrição ou obter mais informações acesse o Portal.

Inscrições

A inscrição deverá ser feita pelo candidato somente via internet, pelo endereço eletrônico, até às 23h59 de 20 de novembro de 2017. O candidato poderá fazer a inscrição para um único curso/polo. A taxa é de R$ 80 e deve ser paga através do boleto bancário, até o dia 20 de novembro de 2017.

Provas

A prova escrita terá duração de 4 horas e será aplicada no dia 26 de novembro, no período matutino, nos municípios onde se encontram instalados os polos EaD/UAB.