Prorrogadas até 13 de janeiro as pré-matrículas da rede estadual de ensino

O período de pré-inscrição para a matrícula em 2017, na Rede de Ensino Estadual de Mato Grosso do Sul, foi prorrogado até a próxima sexta-feira (13), às 23h59. Todos os estabelecimentos de ensino localizados em áreas urbanas contam com o sistema de Matrícula Digital, uma forma rápida e segura de realizar esse processo, via internet, no site www.matriculadigital.ms.gov.br.

O acesso pode ser feito a qualquer hora, de qualquer lugar, por meio de computador, tablet ou smartphone. Quem perder o prazo terá nova chance, de 23 a 27 de janeiro. A pré-inscrição é para estudantes concluintes do nono ano em escola que não ofereça o ensino médio; estudantes de escolas estaduais que não ofereçam série subsequente; estudantes novos ou que desejam mudar de escola e estudantes desistentes.

As pré-matrículas também são válidas para as doze escolas de período integral do Estado*.

*Em 2017 será oferecido o ensino em período integral em 8 escolas de Campo Grande e uma em cada um dos seguintes municípios: Corumbá, Dourados, Maracaju e Naviraí.