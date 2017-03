Diversos movimentos realizam neste domingo (26),em Campo Grande, um protesto pedindo o fim da impunidade no país. A concentração da manifestação acontece no Obelisco e diferente das edições anteriores começa a partir de 9h, seguindo a programação nacional.

A principal pauta da manifestação Chega de Impunidade é a prisão do ex-presidente Lula. “As pessoas irem às ruas é fundamental para nosso futuro, os desmandos da herança petista estão afundando o país”, destacou Juliana Pontes, uma das organizadoras do evento.

Além do pedido de prisão do ex-presidente o ato é contra a unificação das policiais, pede o fim do estatuto do desarmamento e o fim do foro privilegiado, e em apoio a operação Lava Jato e a Escola Sem Partido.