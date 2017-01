Protesto: Bancários abrem agência uma hora mais tarde

A agência da Caixa Econômica Federal que fica na esquina das ruas 13 de maio e Cândido Mariano vai abrir uma hora mais tarde nesta quinta-feira (12). A mudança do expediente faz parte do Dia Nacional de Luta por melhores condições de trabalho e em defesa do banco 100% público

O protesto é realizado também pela retomada das contratações, pelo fim dos descomissionamentos arbitrários e do caixa-minuto. Serão distribuídos materiais explicativos com esclarecimentos aos empregados e à população, além de coleta de assinaturas para o abaixo-assinado em defesa da Caixa 100% pública.

“Precisamos nos mobilizar para manter nossos direitos, garantir a Caixa 100% pública e reafirmar o papel social que o banco desempenha no país. A Caixa é uma parceira estratégia na execução de política públicas essenciais para os brasileiros”, destaca o secretário de Imprensa e Comunicação do sindicato, José dos Santos Brito.

Reestruturação

A direção da Caixa Econômica Federal pretende abrir um plano de demissão voluntária (PDV) este ano para cortar 10 mil funcionários, de um total aproximado de 95 mil. Além disso, o banco também planeja fechar mais de 100 agências, que seriam substituídas por postos de atendimento ou correspondentes. Desde 2014, o banco já fechou aproximadamente 6 mil vagas.

“A situação já é de sobrecarga e adoecimento dos bancários nas unidades de todo o país, o que vai se agravar ainda mais com a diminuição do número de trabalhadores. Uma medida que também vai atingir toda a população, porque além dos serviços bancários, os cidadãos buscam na Caixa o acesso a benefícios e direitos como FGTS, PIS e Bolsa-Família, além dos financiamentos habitacionais”, lembra Brito.