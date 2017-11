Protesto Contra Reforma da Previdência suspende sessão na Assembleia

Em protesto contra a reforma da previdência estadual, cerca de 1.200 sevidores públicos invadiram o plenário da Assembleia Legislativa na manhã desta quinta-feira (23). A sessão foi suspensa pelo presidenre da Casa.

Com cartazes, placas e nariz de palhaço, os manifestrantes entraram no plenário antes da sessão começar para impedir a votação do Projeto de Lei (PL) 253/2017, proposto pelo Governo Estado.

O PL foi aprovado pelos membros da Comissão de Constituição, Justiça e Redação (CCJR) na manhã desta quarta-feira (22).

Reforma da previdência

O PL implementa "competências já asseguradas por lei à Agência Previdenciária do Estado (Ageprev), bem como reestrutura o financiamento do regime próprio de previdência dos servidores estaduais, mediante o desfazimento da segregação de massas e segurados do MSPREV, criada pela Lei 4.213, de 28 de junho de 2012, com a consequente unificação dos Planos Financeiros e Previdenciário no nominado 'Plano de Previdência Único' e a criação da previdência complementar".