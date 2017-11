Protesto contra Reforma deve reunir seis mil servidores nesta terça-feira na ALMS

Cerca de seis mil servidores devem aderir ao protesto contra a alteração do regime previdenciário dos servidores públicos de Mato Grosso do Sul nesta terça-feira (28), é o que espera Jaime Teixeira, presidente da Federação dos Trabalhadores em Educação do Mato Grosso do Sul (FETEMS).

A votação da Reforma estava marcada para acontecer na quinta-feira (23), porém o presidente da casa, Junior Mochi, suspendeu a sessão devido tumulto durante a manifestação dos servidores no plenário.

O protesto de amanhã está previsto para iniciar às 8 horas na Assembleia. Jaime ainda informou que 70% das escolas estaduais vão paralisar na manhã de terça.

“Policiais civis e militares, classe da saúde estão se mobilizando para participar do protesto” informou o presidente que ressaltou o desejo de ver o projeto sendo arquivado pelos parlamentares.

De acordo com a assessoria do presidente da casa, a segurança na Assembleia será reforçada, mas ainda não está definida como funcionará.