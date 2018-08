A prova teórica do concurso para Polícia Militar de Mato Grosso do Sul (PMMS) será realizada neste domingo (12), em Campo Grande e em Dourados. Ao todo, são oferecidas 450 vagas para os cargos de soldado, oficial combatente e oficial especialista. Cerca de 36.346 candidatos se inscreveram para participar do exame.

A informação foi divulgada no Diário Oficial do Estado (DOE), desta segunda-feira (6). O concurso oferece 388 vagas para soldado da PM, 50 para oficial combatente, 12 para Oficial Especialista, 35 para dentista da área Dentística, e 60 para dentista da área de Endodontia.

Para área médica, foram seis inscritos para a vaga de Cardiologista; 13 para clínica médica; seis para ginecologia e obstetrícia; sete para oftalmologia; sete para psiquiatria; 11 para ortopedia e traumatologia e nove para urologia. Para médico veterinário, foram 31 inscritos na área de clínica médica e cirurgia de equinos, e 36 na área de clínica médica e cirurgia de pequenos animais.

Devido ao número de inscritos, em Campo Grande as provas serão realizadas em cinco locais:

• Uniderp – Avenida Ceará, 333 Miguel Couto;

• Uniderp Agrárias – Rua Alexandre Herculano, 1.400, Taquaral Bosque;

• Centro Universitário Anhanguera Campo Grande – Avenida Gury Marques, 469 Chácara das Mansões;

• Universidade Católica Dom Bosco (UCDB) – Avenida Tamandaré, 6.000 Jardim Seminário;

• Unigran – Rua Abrão Julio Rahe, 325 Centro.

Já em Dourados, as provas serão aplicadas em dois locais: no Centro Universitário da Grande Dourados (Unigran), no bairro Jardim Universitário, e na Universidade Federal da Grande Dourados (UFGD) / Unidade II – situada na Rodovia Dourados.

A aplicação das provas para Soldado da PM serão realizadas no período matutino, com abertura dos portões às 6 horas e fechamento às 8 horas. Já as provas para Oficial da PM serão realizadas no período vespertino, com abertura dos portões às 13 horas e fechamento às 14 horas.

Recomenda-se que os candidatos se apresentem com antecedência mínima de 30 minutos do início das provas, portando documento de identificação oficial com foto, e caneta esferográfica azul ou preta, fabricada em material transparente.