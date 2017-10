Provas do Concurso de Servidores do TJMS serão neste domingo

Serão realizadas neste domingo, dia 29 de outubro, as provas do VIII Concurso Público do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso do Sul. O ensalamento individual está disponível no Ambiente do Candidato em “Mensagens e comunicados oficiais” e o ensalamento geral pode ser acessado no link https://www.pucpr.br/comunidade/concursos/tribunal-de-justica-do-mato-grosso-do-sul-viii-concurso-publico-edital-012017/.

Para o cargo de Analista Judiciário – área fim (Bacharel em Direito), a prova será realizada no dia 29 de outubro, das 14h30 às 18h30. As portas de acesso aos prédios onde serão realizadas as provas serão abertas às 13h30 e fechadas às 14h10. As provas para o cargo de Analista Judiciário – área fim serão aplicadas nas universidades Uniderp e UCDB, situadas na Rua Ceará, nº 333, e na Avenida Tamandaré, nº 6.000, respectivamente.



Para os cargos de Analista Judiciário/área meio (Curso Superior Completo) e Técnico de Nível Superior, a prova será realizada no dia 29 de outubro, das 8 às 11 horas. As portas de acesso aos prédios onde serão realizadas as provas serão abertas às 7 horas e fechadas às 7h40.

As provas para o cargo de Analista Judiciário/área meio (Curso Superior Completo) serão aplicadas na Uniderp e para o cargo de Técnico de Nível Superior nas universidades Uniderp e UCDB.

Orientações aos candidatos

Para realização da prova, o candidato deverá comparecer munido de caneta esferográfica transparente de tinta preta ou azul e de documento oficial de identificação pessoal. São considerados documentos de identificação, para efeitos de aplicação dos procedimentos do Concurso, os seguintes documentos oficiais – apresentados no original e com foto: Carteira de Identidade expedida pela Secretaria de Segurança Pública ou de Justiça; e pelas Forças Armadas ou Polícia Militar; Carteiras expedidas por Ordens ou Conselhos Profissionais, regulamentados na forma da lei; Carteira de Trabalho e Previdência Social – CTPS; Carteira Nacional de Habilitação – CNH; e Passaporte. Os documentos com prazo de validade vencido - nos termos das disposições legais vigentes - não serão aceitos como comprovante de identificação para acesso à sala de provas.

O gabarito oficial provisório será divulgado no site www.pucpr.br/concursos, link Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul, 24 horas após a realização da prova.

Confira outras orientações aos candidatos para o dia da prova:

- Os candidatos que chegarem após o horário de fechamento das portas de acesso aos prédios terão suas entradas vedadas e serão automaticamente eliminados do Concurso Público.

- Não será permitido o ingresso de pessoa estranha no local de aplicação das provas, exceto o acompanhante de candidatas em período de amamentação.

- É de exclusiva responsabilidade do candidato a verificação antecipada do local de realização da prova, da disponibilidade de estacionamento/vagas nas imediações, das opções de transporte público, consultando antes horários e frequência das linhas de ônibus, bem como das rotas e tempo de deslocamento.

- A Comissão não se responsabiliza por fatos externos que impeçam o candidato de chegar ao local de aplicação das provas no horário apropriado e que independem da organização do Concurso, uma vez que não possui gerência sobre trânsito, tráfego ou outras situações que escapam de seu âmbito de atuação.

- Durante a realização das provas não será permitida nenhuma espécie de consulta, nem uso de máquina calculadora, relógios (de qualquer natureza), telefone celular, aparelhos eletrônicos e outros equipamentos/materiais de porte proibido por edital.

- Equipamentos devem ser desligados, ter sua bateria retirada e, antes do ingresso em sala de aula, devem ser acondicionados em embalagem específica fornecida para tal fim pelo fiscal de sala. A embalagem deve permanecer lacrada e fora do alcance do candidato até a saída do local (prédio) de realização da prova.

- No caso dos telefones celulares em que não é possível a retirada da bateria, os equipamentos deverão ser desligados sendo acomodados em local a ser indicado pelos fiscais de sala. Caso tais aparelhos emitam qualquer som, o candidato será eliminado do Concurso Público.

- O candidato que, durante a realização da prova, for encontrado portando qualquer um dos objetos proibidos em edital, incluindo os aparelhos eletrônicos, mesmo que desligados ou sem a fonte de energia, será automaticamente eliminado do Concurso Público.

- A embalagem deve ser solicitada ao fiscal de sala.