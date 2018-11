Sábado, dia 1º de dezembro, haverá um encontro onde o tema “Psicologia Jurídica: Compreendendo o crime organizado”, será discutido em Campo Grande. O evento voltado para profissionais da segurança pública, militares, advogados, psicólogos, estudantes da área de direito e psiquiatras será ministrado pela psicóloga Mônica Leingruber, profissional renomada com atuação direta em estudos sobre o PCC (Primeiro Comando da Capital), grupo criminoso que tem dominado boa parte dos presídios no Brasil.

Especialista em psicologia cognitivo-comportamental e gestão prisional, Mônica é doutoranda em psicologia jurídica com tese sobre o estudo comportamental dos presos faccionados e autora de diversos livros e artigos com a temática.

O Encontro terá início às 8h com encerramento previsto para as 12h. O investimento é de R$ 100. Militares e profissionais da Segurança Pública pagam meia entrada. Ao término do evento serão entregues declarações com carga horária de 4 horas.

Serviço

Local do Evento: Livraria Le Parole - Rua Euclides da Cunha, 1126 - Jardim dos Estados

Mais informações pelo telefone 99256-0311