Na sessão ordinária da Câmara de Vereadores de terça-feira (11) o médico psiquiatra, Dr. José Carlos Rosa usou a tribuna, para falar sobre a prevenção do suicídio, pois setembro é o mês destinado para tratar do tema. O convite foi feito pela vereadora Dharleng Campos.

Segundo o médico Campo Grande é a segunda capital do país com maior índice de suicídio. "É um problema de saúde pública. Precisamos unir forças para tratar a prevenção do suicídio para sairmos desta posição da segunda Capital com maior índice de suicídio”, alertou.

Ainda de acordo com o Dr. José Carlos, o suicídio é a segunda maior causa de morte entre os jovens. "Já que o suicídio é a segunda causa de morte entre pessoas de 15 a 25 anos, temos que instituir como norma a conversa sobre a prevenção do suicídio nas escolas”, completou.

O psiquiatra ainda reforçou a necessidade de falar sobre o assunto. "É importante que as pessoas saibam dessas coisas e divulguem, não só apenas no mês de setembro, mas todo ano”.

Setembro Amarelo

É uma campanha de conscientização sobre a prevenção do suicídio, com o objetivo de alertar a população a respeito da realidade do suicídio no Brasil e no mundo e suas formas de prevenção. Ocorre no mês de setembro, desde 2015, por meio de identificação de locais públicos e particulares com a cor amarela e ampla divulgação de informações.