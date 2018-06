O diretório estadual do Partido Socialismo e Liberdade de Mato Grosso do Sul lançará neste sábado (30), a pré-candidatura de João Alfredo, ex- vice-prefeito de Ribas do Rio Pardo, ao governo do estado.

Militantes e toda a executiva do partido vão se reunir no Hotel Buriti, em Campo Grande, a partir das 18h30.

A presença do presidente nacional do PSOL, Juliano Medeiros, não foi confirmada.